Флагман Xiaomi 14 Ultra показался на качественных изображениях — его представят на MWC 2024

Как ожидается, 25 февраля в преддверии выставки MWC 2024 будет представлена для глобального рынка флагманская серифя смартфонов Xiaomi 14, включая старшую модель Xiaomi 14 Ultra. Ресурсу MySmartPrice удалось раздобыть официальные изображения устройства чуть более чем за неделю до мероприятия. Источник изображений: mysmartprice.com

Источник: 3dnews.ru