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Флагманский игровой ноутбук Thunderobot 911X с Intel Core 13-го поколения и GeForce RTX 40-й серии оценили в 86 тыс. рублей

Бренд Thunderobot, специализирующийся на выпуске игровых компьютеров, мониторов, клавиатуры и аксессуаров, объявил о предстоящем старте глобальных продаж флагманского игрового ноутбука Thunderobot 911X RTX4060/RTX4070. Его презентация для глобального рынка состоится на фестивале Double 11 Global Shopping Festival, также известном как Singles’ Day (День холостяков) на интернет-площадке AliExpress.
Источник: 3dnews.ru

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