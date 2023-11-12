Флагманский игровой ноутбук Thunderobot 911X с Intel Core 13-го поколения и GeForce RTX 40-й серии оценили в 86 тыс. рублей

Бренд Thunderobot, специализирующийся на выпуске игровых компьютеров, мониторов, клавиатуры и аксессуаров, объявил о предстоящем старте глобальных продаж флагманского игрового ноутбука Thunderobot 911X RTX4060/RTX4070. Его презентация для глобального рынка состоится на фестивале Double 11 Global Shopping Festival, также известном как Singles’ Day (День холостяков) на интернет-площадке AliExpress.

Источник: 3dnews.ru