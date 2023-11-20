Флагманский смартфон OnePlus 12 представят 4 декабря

Компания OnePlus проведёт 4 декабря в Китае большое мероприятие, посвящённое своему десятилетию. Одной из ключевых тем станет презентация флагманского смартфона OnePlus 12, который представит широкой публике основатель и генеральный директор OnePlus Пит Лау (Pete Lau). Источник изображений: GSM Arena

Источник: 3dnews.ru