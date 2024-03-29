Flatpak 1.15.7 : автоматическое удаление устаревших драйверов и другие улучшения

Новая версия Flatpak 1.15.7 привносит автоматическое удаление устаревших драйверов и улучшения для Linux: от системы сборки Meson до исправлений для D-Bus и Wayland.

Одной из ключевых особенностей новой версии является автоматическое удаление устаревших версий драйверов и других неиспользуемых ссылок. Эта функция направлена на устранение лишних компонентов, которые накапливаются со временем, автоматически удаляя среды выполнения, срок действия которых истек, и которые больше не используются. Таким образом, при обновленми системы старые версии будут автоматически удалены, что значительно упрощает обслуживание системы.

Кроме этого, в версии 1.15.7 появилась поддержка аргумента «–socket=inherit-wayland-socket», позволяющего наследовать существующее окружение сокета Wayland, а также автоматическое перезагрузка конфигурации сессии D-Bus при установке или обновлении приложений для обеспечения распознавания экспортированных служб.

Ещё одним значительным изменением в Flatpak 1.15.7 является отказ от поддержки системы сборки Autotools в пользу Meson. Meson уже доказала свою эффективность для Flatpak и теперь является единственной используемой системой сборки.

Источник: linux.org.ru