Фонд СПО объявил обладателей ежегодной премии за вклад в развитие свободного ПО

На конференции LibrePlanet 2022, которая как и в прошлые два года проводилась online, состоялась виртуальная церемония награждения, на которой объявлены лауреаты ежегодной премии «Free Software Awards 2021», учрежденной Фондом свободного ПО (FSF) и присуждаемой людям, внесшим наиболее значительный вклад в развитие свободного ПО, а также социально значимым свободным проектам. Вручаемые на церемонии памятные пластинки и грамоты отправлены победителям по почте (премия FSF не подразумевает денежного вознаграждения).

Премию за продвижение и развитие свободного ПО получил Пол Эггерт (Paul Eggert), отвечающий за поддержание базы часовых поясов, используемой в большинстве Unix-систем и во всех Linux-дистрибутивах. В базе отражается и накапливается информация обо всех изменениях, связанных с часовыми поясами, включая сдвиги часовых поясов и изменения в переходе на летнее/зимнее время. Кроме этого, Пол также более 30 лет принимает участие в разработке многих свободных проектов, таких как GCC.

В номинации, вручаемой проектам, принёсшим значительную пользу обществу и способствовавшим решению важных социальных задач, награда присуждена проекту SecuRepairs, объединяющего специалистов в области компьютерной безопасности, отстаивающих право пользователей на самостоятельный ремонт, изучение внутренностей, техническое обслуживания и внесение изменений в начинку своих устройств или программных продуктов. Кроме прав владельцев проект SecuRepairs также выступает за предоставление возможности проведения ремонта независимыми профессионалами, не связанными с производителем. Проект пытается противостоять инициативам производителей оборудования, направленным на усложнение вмешательства пользователей в свои устройства. Получение возможности самостоятельного внесения изменений объясняется, например, необходимостью экстренного устранения уязвимостей и проблем с конфиденциальностью, не дожидаясь реакции производителя.

В номинации за выдающийся вклад нового участника в развитие свободного ПО, которая присуждается новичкам, первый вклад которых показал заметную приверженность движению свободного ПО, премию получил Протесилай Ставру (Protesilaos Stavrou), проявивший в себя в разработке редактора Emacs. Протесилай развивает несколько полезных дополнений к Emacs и активно помогает сообществу публикациями в своём блоге и проводимыми стримами. Протесилай приводится как пример, когда новичок всего за несколько лет может достичь статуса ключевого участника большого свободного проекта.

Список прошлых победителей:

2020 Бредли Кун (Bradley M. Kuhn), исполнительный директор и один из создателей правозащитной организации Software Freedom Conservancy (SFC).

2019 Джим Мейринг (Jim Meyering), с 1991 года занимается сопровождением пакета GNU Coreutils, один из основных разработчиков autotools и создатель Gnulib.

2018 Дебора Николсон (Deborah Nicholson), директор по взаимодействию с сообществом в организации Software Freedom Conservancy;

2017 Карен Сэндлер (Karen Sandler), директор правозащитной организации Software Freedom Conservancy;

2016 Александре Олива (Alexandre Oliva), бразильский популяризатор и разработчик свободного ПО, основатель Латиноамериканского Фонда СПО, автор проекта Linux-Libre (полностью свободный вариант ядра Linux);

2015 Вернер Кох (Werner Koch), создатель и основной разработчик инструментария GnuPG (GNU Privacy Guard);

2014 Себастьян Жодонь (Sébastien Jodogne), автор Orthanc, свободного DICOM-сервера для обеспечения доступа к данным компьютерной томографии;

2013 Мэтью Гаррет (Matthew Garrett), один из разработчиков ядра Linux, входящий в технический совет организации Linux Foundation, внёсший значительный вклад в обеспечение загрузки Linux на системах с UEFI Secure Boot;

2012 Фернандо Переc (Fernando Perez), автор IPython, интерактивной оболочки для языка Python;

2011 Юкихиро Мацумото (Yukihiro Matsumoto), автору языка программирования Ruby. Юкихиро уже на протяжении 20 лет участвует в развитии проектов GNU, Ruby и других открытых проектов;

2010 Роб Савуа (Rob Savoye), лидер проекта по созданию свободного Flash-плеера Gnash, участник разработки GCC, GDB, DejaGnu, Newlib, Libgloss, Cygwin, eCos, Expect, основатель компании Open Media Now;

2009 Джон Гилмор (John Gilmore), один из основателей правозащитной организации Electronic Frontier Foundation, создатель легендарного списка рассылки Cypherpunks и иерархии Usenet-конференций alt.*. Учредитель компании Cygnus Solutions, первой начавшей оказывать коммерческую поддержку для решений на базе свободного ПО. Основатель свободных проектов Cygwin, GNU Radio, Gnash, GNU tar, GNU UUCP и FreeS/WAN;

2008 Wietse Venema (известный эксперт в области компьютерной безопасности, создатель таких популярных проектов, как Postfix, TCP Wrapper, SATAN и The Coroner’s Toolkit);

2007 Harald Welte (архитектор мобильной платформы OpenMoko, один из 5 основных разработчиков netfilter/iptables, мантейнер подсистемы пакетной фильтрации Linux ядра, активист движения свободного программного обеспечения, создатель сайта gpl-violations.org);

2006 Theodore T’so (разработчик Kerberos v5, файловых систем ext2/ext3, известный хакер Linux ядра и участник группы, разработавшей спецификацию IPSEC);

2005 Andrew Tridgell (создатель проектов samba и rsync);

2004 Theo de Raadt (руководитель проекта OpenBSD);

2003 Alan Cox (вклад в разработку Linux ядра);

2002 Lawrence Lessig (популяризатор открытого ПО);

2001 Guido van Rossum (автор языка Python);

2000 Brian Paul (разработчик библиотеки Mesa 3D);

1999 Miguel de Icaza (лидер проекта GNOME);

1998 Larry Wall (создатель языка Perl).

Премию за развитие социально значимых свободных проектов получили организации и сообщества: CiviCRM (2020), Let’s Encrypt (2019), OpenStreetMap (2018), Public Lab (2017), SecureDrop (2016), Library Freedom Project (2015), Reglue (2014), GNOME Outreach Program for Women (2013), OpenMRS (2012), GNU Health (2011), Tor Project (2010), Internet Archive (2009), Creative Commons (2008), Groklaw (2007), Sahana (2006) и Wikipedia (2005).



Источник: opennet.ru