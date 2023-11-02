Fossil SCM 2.23

1 ноября состоялся выпуск 2.23 простой и высоконадежной распределенной системы конфигурационного управления Fossil SCM, написанной на языке C и использующей базу данных SQLite в качестве хранилища.

Список изменений:

добавлена возможность закрытия тем форума для непривилегированных пользователей. По умолчанию закрывать темы или отвечать в них могут только администраторы, а для добавления такой возможности модераторам можно использовать параметр forum-close-policy;

добавлена команда fossil all whatis;

корректные сообщения о переименованных или отредактированных файлах командой fossil status и web-интерфейсом;

команда fossil help <опция> теперь отображает значение по умолчанию для этой опции;

на графиках временной шкалы закрытые коммиты отображаются с помощью знака X в центре круга или поля узла;

новые опции для уведомлений по электронной почте: получать только первое сообщение в каждой новой теме, и/или сообщения, являющиеся ответом на сообщения пользователя;

исправлена ошибка, появившаяся в версии 2.22, которая приводила к сбою полнотекстового поиска FTS5, если искомый текст содержал символы, отличные от ASCII;

улучшена защита от вредоносных атак;

улучшены древовидные списки файлов, с отображением размеров файлов и возможностью сортировки;

команда fossil fts-config теперь показывает, сколько места в хранилище занимает полнотекстовый индекс;

теперь изменение значения параметра на пустую строку в большинстве случаев равносильно удалению этого параметра. Есть несколько исключений, на которые указывает флаг keep-empty;

команда fossil branch list теперь может фильтровать ветви, которые были (или нет) объединены в текущую ветвь;

улучшено взаимодействие с удаленными репозиториями по протоколу SSH;

обновлены встроенные библиотеки SQLite, ZLib и Pikchr;

улучшена документация.

Источник: linux.org.ru