Foxconn будет тестировать свои первые спутники на орбите весь 2024 год

В прошлом месяце тайваньская компания Foxconn при помощи миссии SpaceX вывела на орбиту два своих первых экспериментальных спутника связи, созданные и подготовленные к запуску при помощи Национального центрального университета Тайваня и специалистов Exolaunch. Спутники удачно вышли на связь, их испытания компания намеревается продолжить до конца следующего года, чтобы затем взяться за расширение профильного бизнеса. Источник изображения: Exolaunch, Foxconn

Источник: 3dnews.ru