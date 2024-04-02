Foxconn обосновывается в Мексике, чтобы наладить выпуск серверного оборудования для США

Противоречия США и Китая подталкивают производителей электроники двигаться за пределы КНР не только по странам Азии, но и переносить производство ближе к границам США на североамериканском континенте. Foxconn, в частности, тратит сотни миллионов долларов на то, чтобы организовать в достаточных количествах выпуск серверного оборудования в Мексике. Источник изображения: Dell Technologies

Источник: 3dnews.ru