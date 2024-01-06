Foxconn ожидает, что её выручка в текущем квартале продолжит снижаться

Остающаяся крупнейшим контрактным производителем продукции Apple тайваньская компания Foxconn на этой неделе подвела итоги прошедшего квартала, сообщив о снижении выручки на 5,4 % до $59,7 млрд в годовом сравнении. Более того, в текущем квартале она тоже ожидает снижения выручки — таким образом, этот показатель будет сокращаться на протяжении уже четырёх кварталов подряд. Источник изображения: Apple

Источник: 3dnews.ru