Foxconn рассматривает возможность внедрения системы сменных генеральных директоров

По информации Reuters, тайваньскую компанию Foxconn не устраивает заложенный ещё основателем принцип управления, согласно которому председатель совета директоров одновременно является генеральным директором компании. Готовящаяся реформа подразумевает, что Foxconn перейдёт на систему сменных генеральных директоров, которые будут чередоваться через каждые шесть месяцев. Источник изображения: Foxconn

Источник: 3dnews.ru