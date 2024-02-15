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Fplus представила ноутбук с российской операционной системой «ОСнова» и процессором Intel

Российский производитель электроники Fplus первым на рынке представил потребительский ноутбук с отечественной операционной системой «ОСнова». Новинка получила название Flaptop i5-16512 и построена на процессоре Intel Core 12-го поколения. Источник изображений: Fplus
Источник: 3dnews.ru

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