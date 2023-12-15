Французский стартап Mistral выложил в общий доступ ИИ-модель, предположительно превосходящую GPT-3.5

В то время как большинство ИИ-компаний тщательно анонсируют свои новейшие алгоритмы в прессе и блогах, другим, похоже, вполне комфортно выбрасывать свои новинки в цифровой эфир, как пиратскому кораблю, избавляющемуся от балласта. Одна из компаний, подпадающая под последнюю категорию — это Mistral, французский ИИ-стартап, который выложил свою последнюю крупную языковую модель в неприметной ссылке на торрент.

В понедельник компания наконец дополнила свой первоначальный релиз блог-постом с подробностями о программе, которая просто называется Mixtral-8x7B. Согласно приведенным в посте бенчмаркам, алгоритм Mistral превосходит некоторых американских конкурентов, включая семейство Llama 2 от Meta и GPT-3.5 от OpenAI. Похоже, люди в интернете согласны с тем, что новый алгоритм Mistral довольно хорош.

Бонус к этому — Mixtral-8x7B имеет открытый исходный код, в отличие от иронически названной OpenAI, которая держит свои последние LLM закрытыми, что вызвало определенное недовольство среди сообщества.

Mistral сосредоточена на открытии исходного кода всего своего ИИ-программного обеспечения, что твердо ставит ее на одну сторону в разгорающейся войне культур ИИ-индустрии. Сооснователь и гендиректор Mistral AI Артур Менш недавно прокомментировал это решение, отметив, что его компания привержена «открытому, ответственному и децентрализованному подходу к технологиям».

Источник: linux.org.ru