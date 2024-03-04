Французский суд присудил компенсацию за нарушение GPL

14 февраля 2024 года Апелляционный суд Парижа вынес решение о том, что крупный французский телекоммуникационный провайдер Orange нарушил авторские права на программное обеспечение Lasso компании Entr’Ouvert и нарушил условия GPL, обязав Orange выплатить 500 000 евро в качестве компенсационного ущерба и 150 000 евро за моральный вред.

Судебный процесс длился долгие годы. Entr’Ouvert – создатель Lasso, библиотеки для протокола SAML (открытого стандарта для аутентификации пользователей). Lasso распространяется по лицензии GPL или коммерческой лицензии.

В 2005 году Orange выиграл госконтракт на разработку портала service-public.fr, позволяющего пользователям взаимодействовать онлайн с правительством для административных процедур. Orange использовал программное обеспечение Lasso в решении, но не опубликовал свои изменения в соответствии с GPL.

Entr’Ouvert подал в суд на Orange в 2010 году, и дело прошло через суды, касаясь, среди прочего, вопросов доказательства авторского права Entr’Ouvert на программное обеспечение и того, правомерно ли дело касается нарушения контракта или нарушения авторских прав.

19 марта 2021 года Апелляционный суд в первый раз отклонил претензии Entr’Ouvert о нарушении авторских прав, заявив, что дело касается нарушения контракта. Кассационный суд пересмотрел дело и 5 октября 2022 года отменил решение Апелляционного суда. Дело было отправлено обратно в Апелляционный суд, который вынес свое решение на этой неделе. Компенсация был основана как на упущенной выгоде истца, так и на изъятии прибыли у Orange. Моральный ущерб компенсирует истцу ущерб репутации или другой нематериальный ущерб.

Источник: linux.org.ru