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FreeBSD 14.1

4 июня стабильная 14 версия FreeBSD получила своё первое обновление.

Поддерживаемые архитектуры:

  • amd64
  • i386
  • powerpc
  • powerpc64
  • powerpc64le
  • powerpcspe
  • armv7
  • aarch64
  • riscv64

Особо отмечены следующие моменты:

  • В библиотеке C были реализованы SIMD-версии операций над строками и с памятью, что может улучшить производительность кода на архитектуре amd64;
  • Улучшения по части звуковой подсистемы, включая горячее подключение устройств;
  • Родная поддержка cloud-init, совместимая с OpenStack и другими провайдерами;
  • OpenZFS → 2.2.4;
  • Clang/LLVM → 18.1.5;
  • OpenSSH → 9.7p1.

https://www.FreeBSD.org/releases/14.1R/relnotes/
https://www.FreeBSD.org/releases/14.1R/errata/

Источник: linux.org.ru

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