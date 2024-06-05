FreeBSD 14.1

4 июня стабильная 14 версия FreeBSD получила своё первое обновление.
Поддерживаемые архитектуры:
- amd64
- i386
- powerpc
- powerpc64
- powerpc64le
- powerpcspe
- armv7
- aarch64
- riscv64
Особо отмечены следующие моменты:
- В библиотеке C были реализованы SIMD-версии операций над строками и с памятью, что может улучшить производительность кода на архитектуре amd64;
- Улучшения по части звуковой подсистемы, включая горячее подключение устройств;
- Родная поддержка cloud-init, совместимая с OpenStack и другими провайдерами;
- OpenZFS → 2.2.4;
- Clang/LLVM → 18.1.5;
- OpenSSH → 9.7p1.
https://www.FreeBSD.org/releases/14.1R/relnotes/
https://www.FreeBSD.org/releases/14.1R/errata/
Источник: linux.org.ru