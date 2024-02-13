FreeBSD прекращает поддержку 32-разрядных платформ

Разработчики FreeBSD опубликовали план прекращения поддержки 32-разрядных платформ. В ветке FreeBSD 15 не будут поставляться платформы armv6, i386 и powerpc, а в ветке FreeBSD 16 будет преркащена поддержка платформы armv7. Возможность сборки 32-разрядных программ и использования режима COMPAT_FREEBSD32 для запуска 32-разрядных исполняемых файлов в окружении на базе 64-разрядного ядра сохранится как минимум до конца жизненного цикла ветки FreeBSD 16.

В качестве причин прекращения поддержки 32-разрядых архитектур упоминается снижение популярности 32-разрядных установок, смещение рынка аппаратного обеспечения в сторону 64-разрядных систем, вывод из эксплуатации 32-разрядного оборудования и нехватка у проекта ресурсов на сопровождение устаревших платформ.



Источник: opennet.ru