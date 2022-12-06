Фронтэнд для языка Rust доведён до готовности для интеграции в GCC 13

Разработчики проекта gccrs (GCC Rust) опубликовали четвёртую редакцию патчей с реализацией фронтэнда компилятора языка Rust для GCC. Отмечается, что в новой редакции устранены почти все замечания, ранее высказанные при рецензировании предложенного кода, и патчи удовлетворяют всем техническим требованиям к коду, добавляемому в GCC. Ричард Бинер (Richard Biener), один из сопровождающих GCC, упомянул, что теперь код фронтэнда для языка Rust готов для интеграции в ветку GCC 13, релиз которой состоится в мае 2023 года.

Таким образом, начиная с GCC 13 штатный инструментарий GCC сможет использоваться для компиляции программ на языке Rust без необходимости установки компилятора rustc, построенного с использованием наработок LLVM. При этом реализация Rust в GCC 13 будет иметь статус бета-версии, не включаемой по умолчанию. В текущем виде фронтэнд пока пригоден лишь для экспериментов и требует доработки, которую планируют произвести в ближайшие месяцы после начальной интеграции в состав GCC. Например, проектом ещё не достигнут намеченный уровень совместимости с Rust 1.49 и не достаточно возможностей для компиляции базовой библиотеки Rust.



Источник: opennet.ru