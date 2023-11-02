Gaijin Entertainment открыла исходный код движка WarThunder

Gaijin Entertainment, бывший российский разработчик компьютерных игр, открыл исходные коды движка Dagor Engine, на котором создана многопользовательская онлайн-игра War Thunder.

Исходный код доступен на GitHub под лицензией BSD 3-clause license.

В данный момент для сборки движка требуется Windows.

Также этот движок взят за основу для анонсированного открытого кроссплатформенного движка Nau Engine, заявленный как альтернатива ведущим решениям от Unity Technologies и Epic Games.

Источник: linux.org.ru