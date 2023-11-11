GALAX выпустила редкую однослотовую видеокарту GeForce RTX 4060 Ti MAX с 16 Гбайт памяти

Однослотовая потребительская видеокарта в наши дни — это редкость. И ещё реже можно встретить модель с 16 Гбайт памяти, которая обойдётся относительно недорого. Новая GALAX GeForce RTX 4060 Ti MAX представляет собой скорее не игровое решение, а вспомогательный графический процессор для рабочей станции, предполагает узнавший о новинке ресурс VideoCardz. Источник изображений: videocardz.com

Источник: 3dnews.ru