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Galax выпустила видеокарту GeForce RTX 4060 Ti MetalTop Classic с алюминиевым кожухом системы охлаждения

Китайская компания Galax представила видеокарту GeForce RTX 4060 Ti MetalTop Classic. Примечательной особенностью новинки является алюминиевый кожух системы охлаждения — у большинству современных видеокарт данный элемент выполнен из пластика. Источник изображений: Galax
Источник: 3dnews.ru