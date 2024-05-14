Galax выпустила видеокарту GeForce RTX 4060 Ti MetalTop Classic с алюминиевым кожухом системы охлаждения

Китайская компания Galax представила видеокарту GeForce RTX 4060 Ti MetalTop Classic. Примечательной особенностью новинки является алюминиевый кожух системы охлаждения — у большинству современных видеокарт данный элемент выполнен из пластика. Источник изображений: Galax
Источник: 3dnews.ru
Китайская компания Galax представила видеокарту GeForce RTX 4060 Ti MetalTop Classic. Примечательной особенностью новинки является алюминиевый кожух системы охлаждения — у большинству современных видеокарт данный элемент выполнен из пластика. Источник изображений: Galax