Состоялся выход Gaphor 2.23.
Gaphor — это мультиплатформенное приложение из состава GNOME Circle для моделирования схем на основе UML, SysML, RAAML и C4. Приложение разработано с прицелом на простоту использования и богатство функционала. Gaphor может быть использован как для быстрой визуализации различных аспектов системы, так и для создания комплексных и сложных моделей.
В новой версии:
- Добавлена поддержка типов для параметров.
- Появилась возможность восстановления окон в максимизированном и полноэкранном состоянии.
- Добавлено сворачивание слишком длинных имён элементов.
- Gtk.FileChooser изменён на FileDialog.
- In-app уведомления заменены на AdwaitaToasts.
С полным списком изменений можно ознакомиться здесь.
Источник: linux.org.ru