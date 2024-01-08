Состоялся выход Gaphor 2.23.

Gaphor — это мультиплатформенное приложение из состава GNOME Circle для моделирования схем на основе UML, SysML, RAAML и C4. Приложение разработано с прицелом на простоту использования и богатство функционала. Gaphor может быть использован как для быстрой визуализации различных аспектов системы, так и для создания комплексных и сложных моделей.

В новой версии:

Добавлена поддержка типов для параметров.

Появилась возможность восстановления окон в максимизированном и полноэкранном состоянии.

Добавлено сворачивание слишком длинных имён элементов.

Gtk.FileChooser изменён на FileDialog.

In-app уведомления заменены на AdwaitaToasts.

С полным списком изменений можно ознакомиться здесь.

Источник: linux.org.ru