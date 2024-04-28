Гарнитура Apple Vision Pro дешевеет на вторичном рынке — цена ниже официальной уже на 30-40 %

Спустя всего 3 месяца после начала продаж флагманской модели очков дополненной реальности Apple, цены на Vision Pro на вторичном рынке резко снизились. Ажиотаж вокруг гаджета спал быстрее, чем ожидалось, а владельцы перепродают топовую модель очков Apple с ощутимыми скидками.

Источник: 3dnews.ru