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Гарнитура Apple Vision Pro выйдет немного позже, чем планировалось изначально

Хотя Apple планирует запустить продажи гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro в начале 2024 года, обозреватель издания Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) считает, что это произойдёт немного позже. В свежем выпуске рассылки Power On он сообщил, что устройство дебютирует «где-то в марте». Источник изображения: Apple
Источник: 3dnews.ru

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