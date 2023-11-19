Гарнитура Apple Vision Pro выйдет немного позже, чем планировалось изначально

Хотя Apple планирует запустить продажи гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro в начале 2024 года, обозреватель издания Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) считает, что это произойдёт немного позже. В свежем выпуске рассылки Power On он сообщил, что устройство дебютирует «где-то в марте». Источник изображения: Apple

Источник: 3dnews.ru