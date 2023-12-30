Гарнитуру Apple Vision Pro второго поколения оснастят дисплеем micro-OLED

Гарнитура смешанной реальности Apple Vision Pro ещё даже не появилась на прилавках магазинов, а уже появились слухи о Vision Pro второго поколения. По данным исследовательской компании Omdia, Apple планирует оснастить AR/VR-гарнитуру следующего поколения дисплеем micro-OLED, который обеспечит более высокую яркость и наивысший уровень цветопередачи. Источник изображения: Apple

Источник: 3dnews.ru