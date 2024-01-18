Gartner: объём мирового IT-рынка достигнет $5 трлн в 2024 году, а ИИ подстегнёт его рост

По оценкам Gartner, в 2023 году затраты на глобальном IT-рынке достигли $4,68 трлн, увеличившись примерно на 3,3 % по отношению к предыдущему году. В дальнейшем, как ожидается, темпы развития отрасли возрастут, чему отчасти должно способствовать повсеместное внедрение генеративного ИИ. Аналитики рассматривают такие сегменты, как дата-центры, электронные устройства, ПО корпоративного класса, IT-сервисы и телекоммуникационные сервисы.

Источник: 3dnews.ru