GEEKOM A5 — мини-ПК на процессоре Ryzen 7 5800H

Бренд GEEKOM компании Jiteng выпускает мини-ПК на базе процессоров AMD и Intel. Производитель предлагает весьма широкий ассортимент решений, от доступных систем начального уровня до пусть и компактных, но весьма производительных компьютером. Здесь мы подробнее расскажем о модели среднего уровня GEEKOM A5 на процессоре AMD Ryzen. Источник изображений: GEEKOM

Источник: 3dnews.ru