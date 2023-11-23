Бренд GEEKOM китайской компании Jiteng предлагает богатый ассортимент компактных настольных компьютеров. Конечно, они предлагают разные уровни производительности и возможностей, но зато пользователи могут найти решения под свои потребности и финансовые возможности. Например, MiniAir 11 является очень доступной моделью, тогда как Mini IT11 является весьма мощным мини-ПК. Компактный компьютер GEEKOM MiniAir 11 пусть и не отличается выдающейся производительностью, но подойдёт для использования дома в качестве медиацентра или системы для сёрфинга в интернете, а также он может использоваться в качестве офисной системы для работы с документами и не только.

Источник: 3dnews.ru