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GeForce RTX 4080 Super получит самую быструю память GDDR6X среди всех видеокарт — названы характеристики всех грядущих NVIDIA Super

Компания NVIDIA определилась с окончательными характеристиками видеокарт GeForce RTX 4080 Super, RTX 4070 Ti Super и RTX 4070 Super, сообщает портал VideoCardz и приводит эти самые характеристики. Напомним, что указанные новинки будут представлены 8 января. Источник изображений: VideoCardz
Источник: 3dnews.ru

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