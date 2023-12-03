Геймеры — новая нефть: Саудовская Аравия стремительно наращивает присутствие в игровой отрасли

Власти Саудовской Аравии активно наращивают присутствие страны в отрасли видеоигр, инвестируя в крупнейшие компании и поглощая некоторых игроков. Эти действия — реализация плана по диверсификации экономики страны, пишет The Verge. Сегодня она зависит от ископаемого топлива, тогда как в мире наметилась тенденция к быстрому переходу на экологические чистые энергоресурсы. Есть и другие причины. Источник изображения: Akhilesh Sharma / unsplash.com

Источник: 3dnews.ru