Генеративный ИИ от Google поможет McDonald’s убедиться, что картошка фри свежая, и не только

McDonald’s объявил о сотрудничестве с Google для внедрения генеративного ИИ, начиная с 2024 года. Этот шаг, направленный на технологическое обновление компании, обещает радикально преобразить операционные процессы сети, предлагая клиентам лучшее качество обслуживания и более свежую пищу. Источник изображения: Waid1995 / Pixabay

Источник: 3dnews.ru