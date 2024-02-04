Gentoo начал формирование бинарных пакетов для архитектуры x86-64-v3

Разработчики проекта Gentoo объявили о введении в строй отдельного репозитория с бинарными пакетами, собранными с поддержкой третьей версии микроархитектуры x86-64 (x86-64-v3), применяемой в процессорах Intel примерно с 2015 года (начиная с Intel Haswell) и отличающейся наличием таких расширений, как AVX, AVX2, BMI2, FMA, LZCNT, MOVBE и SXSAVE. В репозитории предложен отдельный набор пакетов, формируемый параллельно с опубликованным в декабре репозиторием, в котором сборка выполнена для базовой архитектуры x86-64, которую можно использовать на любых 64-разрядных процессорах Intel и AMD.

Новый репозиторий позволяет добиться более высокой производительности на современных процессорах, благодаря задействованию в программах расширенных инструкций. Для проверки поддержки архитектуры x86-64-v3 можно посмотреть сведения о процессоре, выполнив команду «ld.so —help» (или «/usr/lib64/ld-linux-x86-64.so.2 —help»). Для задействования репозитория x86-64-v3 в пакетном менеджере следует заменить x86-64 на x86-64-v3 в параметре sync-uri, присутствующим в файлах в каталоге /etc/portage/binrepos.conf/.



Источник: opennet.ru