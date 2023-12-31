Gentoo становится бинарным

Теперь будет выбор: использовать бинарники или собирать всё на своём железе.

Вот что пишут:

Чтобы ускорить работу с медленным оборудованием и для общего удобства, мы теперь также предлагаем бинарные пакеты для загрузки и прямой установки! Для большинства архитектур это ограничено ядром системы и еженедельными обновлениями — однако для amd64 и arm64 это не так. На наших зеркалах представлено >20 Гбайт пакетов, от LibreOffice до KDE Plasma и от Gnome до Docker. Gentoo стабилен, обновляется ежедневно. Наслаждайтесь!

ИМХО: С одной стороны это хорошо — какой-нить QEMU больше не обязательно собирать часами на своём компудахтере, а с другой — Gentoo — это source-based дистрибутив, я с таким же успехом могу использовать Artix, Void, Slackware, etc.

Источник: linux.org.ru