Гибкие дисплеи Samsung провалили тест на надёжность, который проводила Apple

По сообщениям сетевых источников, компания Apple отложила разработку iPhone с гибким дисплеем из-за опасений по поводу того, что такие панели недостаточно долговечны. В сообщении на корейском портале Naver сказано, что такое решение было принято после того, как американская компания провела серию экспериментов со складными смартфонами других вендоров, включая Samsung. Источник изображения: Samsung

Источник: 3dnews.ru