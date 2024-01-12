Gigabyte анонсировала игровые OLED-мониторы Aorus, включая огромные FO48U и CO49DQ

На проходящей в эти дни выставке CES 2024 компания Gigabyte представила несколько новых мониторов, включая игровые OLED-модели Aorus FO48U с диагональю 48 дюймов и Aorus CO49DQ с диагональю 49 дюймов. В линейку мониторов Aorus также вошли модели MO34WQC2 и FO32U2P с диагональю 34 и 32 дюйма соответственно. Источник изображений: .techpowerup.com

Источник: 3dnews.ru