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Gigabyte представила игровой QD-OLED-монитор Aorus FO27Q2 — 27 дюймов, 1440p и 240 Гц

Компания Gigabyte представила 27-дюймовый игровой монитор Aorus FO27Q2. В основе новинки используется QD-OLED-панель компании Samsung с необычным сочетанием характеристик: разрешением 1440p и частотой обновления 240 Гц. Источник изображений: Gigabyte
Источник: 3dnews.ru

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