Компания Gigabyte представила 27-дюймовый игровой монитор Aorus FO27Q2. В основе новинки используется QD-OLED-панель компании Samsung с необычным сочетанием характеристик: разрешением 1440p и частотой обновления 240 Гц. Источник изображений: Gigabyte

Источник: 3dnews.ru