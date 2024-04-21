Gigabyte представила мини-ПК Metal Gear Plus ITX на базе десктопных процессоров AMD Ryzen 8000G

За последние годы рынок мини-ПК пережил существенный рост, чему способствовало появление более энергоэффективных архитектур. В настоящее время нетрудно найти компактное устройств с 8-ядерным процессором и мощной встроенной графикой, особенно если речь идёт о чипах AMD. На этом фоне компания Gigabyte представила мини-ПК Metal Gear Plus ITX, одной из главных особенностей которых стало наличие десктопных процессоров AMD Ryzen 8000G. Источник изображений: Gigabyte

Источник: 3dnews.ru