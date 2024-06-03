Gigabyte представила видеокарту GeForce RTX 4070 Ti Super AI TOP с «турбиной» для ИИ-систем

Компания Gigabyte представила новую серию продуктов под названием AI TOP, в которую вошли материнские платы, блоки питания, SSD и видеокарты, предназначенные для построения относительно недорогих систем для работы с ИИ, большими языковыми моделями и технологиями машинного обучения. В основе новинок лежат игровые решения, оптимизированные для ИИ. В рамках новой серии, в частности, представлена видеокарта GeForce RTX 4070 Ti Super AI TOP. Источник изображений: Gigabyte

Источник: 3dnews.ru