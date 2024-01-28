Gigabyte представила видеокарты GeForce RTX 4000 Eagle Ice

Компания Gigabyte официально представила четыре новые видеокарты. Все они относятся к моделям GeForce RTX 40-й серии, а две из них пополнят линейку Super. Слухи о появлении новых ускорителей Gigabyte ходили достаточно давно и подогревались разными утечками информации. ,Источник изображений: Gigabyte

Источник: 3dnews.ru