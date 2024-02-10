Gigabyte усилила печатные платы GeForce RTX 40-й серии, чтобы они не ломались под собственным весом

Компания Gigabyte усилила структуру печатных плат своих видеокарт GeForce RTX 4080 и 4090, а также новых моделей серии RTX 40 Super. В прошлом году некоторые владельцы карт GeForce RTX 30-й серии от Gigabyte столкнулись с проблемой растрескивания печатных плат в месте фиксатора, который удерживает ускоритель в разъёме PCIe. Источник изображения: VideoCardz

Источник: 3dnews.ru