Gigabyte выпустит спецверсии GeForce RTX 4070 WindForce OC и платы Aorus Z790 Elite X в стиле игры Throne and Liberty

Компания Gigabyte по случаю релиза многопользовательской онлайн игры Throne and Liberty решила выпустить ограниченным тиражом специальную версию материнской платы Aorus Z790 Elite X, а также видеокарты GeForce RTX 4070 WindForce OC, оформленных в стилистике игрового проекта. Источник изображений: Gigabyte

Источник: 3dnews.ru