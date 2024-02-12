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Gigabyte выпустит видеокарту Radeon RX 7900 GRE Gaming

Как известно, изначально видеокарты Radeon RX 7900 GRE были ориентированы на рынок Китая. Однако позже компания AMD расширила географию их продаж на рынки Европы, а также другие азиатские страны. Компания Gigabyte готовит к выпуску видеокарту Radeon RX 7900 GRE. Новинка позаимствует дизайн ранее выпущенной модели Radeon RX 7800 XT Gaming и будет продаваться в Европе. Источник изображений: VideoCardz
Источник: 3dnews.ru

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