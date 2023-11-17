Гигантская ракета SpaceX Starship сегодня никуда не полетит — запуск отложен на сутки для экстренной замены одной детали

Илон Маск (Elon Musk) в соцсети X сообщил, что старт гигантской ракеты с кораблём Starship перенесён на утро 18 ноября. Команда обслуживания выявила неисправность у одного из компонентов первой ступени (Super Heavy). Речь идёт о необходимости замены привода так называемого плавника — решётчатого крыла, стабилизирующего спуск возвращаемой ступени на землю. Источник изображения: SpaceX

Источник: 3dnews.ru