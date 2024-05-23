Гигантские суперчипы Cerebras натренируют ИИ для армии Германии

Cerebras Systems и Aleph Alpha объединятся для разработки суверенных ИИ-решений в интересах армии Германии, сообщает Datacenter Dynamics. Работы альянса будут вестись совместно с компанией BWI GmbH, государственным поставщиком ИТ-услуг, принадлежащим Министерству обороны Германии. Aleph Alpha развернет первый в Европе ИИ-суперкомпьютер Cerebras CS-3 в своем дата-центре Alpha ONE. «Мы считаем, что партнёрство [с Aleph Alpha] позволит создать совершенно новые архитектуры ИИ-моделей, которые могут быть полезны правительствам и предприятиям по всему миру», — сказал глава Cerebras, отметив, что работа с новыми моделями будет безопасной и защищённой, но не уточнив, что именно под этим подразумевается.

Источник: 3dnews.ru