Гильдия актёров США заключила соглашение, по которому для озвучки игр можно использовать синтезированные ИИ голоса

Одна из возможностей, которую открыли человечеству системы искусственного интеллекта — это исполнение любой песни или озвучание любого персонажа голосом известного артиста без его ведома и участия. Само собой, подобная практика быстро насторожила профессиональные объединения актёров и музыкальных исполнителей, которые привыкли получать доходы от использования своего голоса. На днях в этой сфере была заключена необычная сделка. Источник изображения: Unsplash, Jacek Dylag

Источник: 3dnews.ru