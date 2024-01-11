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Гильдия актёров США заключила соглашение, по которому для озвучки игр можно использовать синтезированные ИИ голоса

Одна из возможностей, которую открыли человечеству системы искусственного интеллекта — это исполнение любой песни или озвучание любого персонажа голосом известного артиста без его ведома и участия. Само собой, подобная практика быстро насторожила профессиональные объединения актёров и музыкальных исполнителей, которые привыкли получать доходы от использования своего голоса. На днях в этой сфере была заключена необычная сделка. Источник изображения: Unsplash, Jacek Dylag
Источник: 3dnews.ru

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