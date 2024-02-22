GIMP 2.99.18

Выпущена новая нестабильная версия GIMP с существенными изменениями.

Основные новшества в этой версии:

Минимальная реализация эффектов слоёв. Каждый примененный инструмент цветокоррекции и фильтр теперь сохраняется как атрибут слоя и может быть повторно отредактирован. Можно менять порядок применения фильтров и временно отключать или удалять их.

Каждый примененный инструмент цветокоррекции и фильтр теперь сохраняется как атрибут слоя и может быть повторно отредактирован. Можно менять порядок применения фильтров и временно отключать или удалять их. Автоматическое расширение слоёв при рисовании. Опция «Expand layers» доступна во всех кистевых инструментах кроме ластика. Можно указать размер и способ заливки добавленной области.

Опция «Expand layers» доступна во всех кистевых инструментах кроме ластика. Можно указать размер и способ заливки добавленной области. Диалог для персонализации программы при первом запуске. Можно выбрать тему интерфейса, масштабирование значков и текста интерфейса, отключить группировку инструментов и т.д. Этот же диалог в дальнейшем открывается при старте на странице «Создать» – там можно выбрать для открытия недавние изображения, создать новое, либо открыть произвольный существующий файл.

Можно выбрать тему интерфейса, масштабирование значков и текста интерфейса, отключить группировку инструментов и т.д. Этот же диалог в дальнейшем открывается при старте на странице «Создать» – там можно выбрать для открытия недавние изображения, создать новое, либо открыть произвольный существующий файл. Улучшенная поддержка цветовых пространств, отличающихся от sRGB. GIMP понемногу переписывается, чтобы поддерживать цветовые пространства не только на базе RGB. Основные изменения в этой версии — «под капотом». Из заметного пользователям — программа научилась делать замеры пипеткой в родном цветовом пространстве открытого изображения и показывать соответствующий цветовой профиль в диалогах.

GIMP понемногу переписывается, чтобы поддерживать цветовые пространства не только на базе RGB. Основные изменения в этой версии — «под капотом». Из заметного пользователям — программа научилась делать замеры пипеткой в родном цветовом пространстве открытого изображения и показывать соответствующий цветовой профиль в диалогах. Выравнивание и равномерное распределение слоёв прямо на холсте, с динамическими направляющими, а-ля Figma, Inkscape и т.д.

прямо на холсте, с динамическими направляющими, а-ля Figma, Inkscape и т.д. Поддержка 16-/32-разрядных на канал файлов RGBA DDS , улучшения в поддержке других форматов (GIF, HEIF, EXR, PDF, PNG, PSD, PSP).

, улучшения в поддержке других форматов (GIF, HEIF, EXR, PDF, PNG, PSD, PSP). Поддержка форматов Farbfeld, Esm Software PIX, HEJ2.

Farbfeld, Esm Software PIX, HEJ2. Система тем интерфейса реорганизована и существенно упрощена.

Разработка новшеств для версии 3.0 на этом прекращена. Дальше будут выпускаться только RC с исправлениями ошибок.

Реализация недеструктивного редактирования в дальнейшем будет дорабатываться. В частности, можно будет создавать маски для эффектов слоёв.

Источник: linux.org.ru