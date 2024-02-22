GIMP 2.99.18

Выпущена новая нестабильная версия GIMP с существенными изменениями.
Основные новшества в этой версии:
- Минимальная реализация эффектов слоёв. Каждый примененный инструмент цветокоррекции и фильтр теперь сохраняется как атрибут слоя и может быть повторно отредактирован. Можно менять порядок применения фильтров и временно отключать или удалять их.
- Автоматическое расширение слоёв при рисовании. Опция «Expand layers» доступна во всех кистевых инструментах кроме ластика. Можно указать размер и способ заливки добавленной области.
- Диалог для персонализации программы при первом запуске. Можно выбрать тему интерфейса, масштабирование значков и текста интерфейса, отключить группировку инструментов и т.д. Этот же диалог в дальнейшем открывается при старте на странице «Создать» – там можно выбрать для открытия недавние изображения, создать новое, либо открыть произвольный существующий файл.
- Улучшенная поддержка цветовых пространств, отличающихся от sRGB. GIMP понемногу переписывается, чтобы поддерживать цветовые пространства не только на базе RGB. Основные изменения в этой версии — «под капотом». Из заметного пользователям — программа научилась делать замеры пипеткой в родном цветовом пространстве открытого изображения и показывать соответствующий цветовой профиль в диалогах.
- Выравнивание и равномерное распределение слоёв прямо на холсте, с динамическими направляющими, а-ля Figma, Inkscape и т.д.
- Поддержка 16-/32-разрядных на канал файлов RGBA DDS, улучшения в поддержке других форматов (GIF, HEIF, EXR, PDF, PNG, PSD, PSP).
- Поддержка форматов Farbfeld, Esm Software PIX, HEJ2.
- Система тем интерфейса реорганизована и существенно упрощена.
Разработка новшеств для версии 3.0 на этом прекращена. Дальше будут выпускаться только RC с исправлениями ошибок.
Реализация недеструктивного редактирования в дальнейшем будет дорабатываться. В частности, можно будет создавать маски для эффектов слоёв.
Источник: linux.org.ru