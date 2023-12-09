GitHub CLI 2.40.0

7 декабря состоялся выпуск 2.40.0 консольной утилиты GitHub CLI, написанной на языке Go и распространяемой по лицензии MIT.
Выпуск сфокусирован на поддержке нескольких учетных записей на GitHub.com и GitHub Enterprise:
- добавление нескольких учетных записей для GitHub.com и GitHub Enterprise командой gh auth login;
- ручное переключение между учетными записями в gh и git командой gh auth switch;
- просмотр статуса нескольких учетных записей командой gh auth status;
- выход из аккаунтов командой gh auth logout.
Другие изменения:
- улучшена обработка ошибок при создании пространств кода с именем, превышающим 48 символов;
- улучшена обработка ошибок статуса аутентификации при проблемах с соединением;
- добавлена возможность фильтрации по коммиту в команде gh run : gh run list -c <коммит>
- более информативный вывод pr merge в интерактивном режиме;
- унификация разметки встроенной справки;
- добавлен индикатор прогресса при установке расширений;
- поддержка нескольких учетных записей на одном хосте;
- другие технические изменения.
Источник: linux.org.ru