GitHub CLI 2.40.0

7 декабря состоялся выпуск 2.40.0 консольной утилиты GitHub CLI, написанной на языке Go и распространяемой по лицензии MIT.

Выпуск сфокусирован на поддержке нескольких учетных записей на GitHub.com и GitHub Enterprise:

добавление нескольких учетных записей для GitHub.com и GitHub Enterprise командой gh auth login;

ручное переключение между учетными записями в gh и git командой gh auth switch;

просмотр статуса нескольких учетных записей командой gh auth status;

выход из аккаунтов командой gh auth logout.

Другие изменения:

улучшена обработка ошибок при создании пространств кода с именем, превышающим 48 символов;

улучшена обработка ошибок статуса аутентификации при проблемах с соединением;

добавлена возможность фильтрации по коммиту в команде gh run : gh run list -c <коммит>

более информативный вывод pr merge в интерактивном режиме;

унификация разметки встроенной справки;

добавлен индикатор прогресса при установке расширений;

поддержка нескольких учетных записей на одном хосте;

другие технические изменения.

Источник: linux.org.ru