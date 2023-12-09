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GitHub CLI 2.40.0

GitHub CLI 2.40.0

7 декабря состоялся выпуск 2.40.0 консольной утилиты GitHub CLI, написанной на языке Go и распространяемой по лицензии MIT.
Выпуск сфокусирован на поддержке нескольких учетных записей на GitHub.com и GitHub Enterprise:

  • добавление нескольких учетных записей для GitHub.com и GitHub Enterprise командой gh auth login;
  • ручное переключение между учетными записями в gh и git командой gh auth switch;
  • просмотр статуса нескольких учетных записей командой gh auth status;
  • выход из аккаунтов командой gh auth logout.

Другие изменения:

  • улучшена обработка ошибок при создании пространств кода с именем, превышающим 48 символов;
  • улучшена обработка ошибок статуса аутентификации при проблемах с соединением;
  • добавлена возможность фильтрации по коммиту в команде gh run : gh run list -c <коммит>
  • более информативный вывод pr merge в интерактивном режиме;
  • унификация разметки встроенной справки;
  • добавлен индикатор прогресса при установке расширений;
  • поддержка нескольких учетных записей на одном хосте;
  • другие технические изменения.

Источник: linux.org.ru

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