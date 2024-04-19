GitHub намерен запретить размещение проектов для создания дипфейков

GitHub опубликовал изменения правил, определяющих политику в отношении размещения проектов, которые можно использовать для создания фиктивного мультимедийного контента с целью порномести и дезинформации. Изменения пока находятся в состоянии черновика, доступного для обсуждения в течение 30 дней (до 20 мая).

В условия использования сервиса GitHub добавлен абзац, запрещающий размещение проектов, позволяющих синтезировать и манипулировать мультимедийным контентом для создания интимных образов без согласия (NCII) и контента, нацеленного на введение в заблуждение или дезинформацию. Запрет также распространяется на проекты, которые поощряют, продвигают и поддерживают подобные системы.

В качестве причины введения запрета упоминается попытки использовать системы искусственного интеллекта, способные генерировать реалистичные изображения, звук и видео, не только для творчества, но и для злоупотреблений, таких как создание дипфейков и организация спамерских обзвонов. При этом представители GitHub намерены лояльно относиться к проектам двойного назначения, напрямую не предназначенным для злоупотреблений и не одобряющим вредоносное применение, но которые потенциально могут применяться злоумышленниками в своей деятельности.



Источник: opennet.ru