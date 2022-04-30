GitHub обновил правила, касающиеся торговых санкций

GitHub внёс изменения в документ, определяющий политику компании в отношении торговых санкций и выполнения требований законодательства США в области регулирования экспорта. Первое изменение сводится к включению России и Беларуси в список стран, в которых недопускаются продажи продукта GitHub Enterprise Server. Ранее в данный список входили Куба, Иран, Северная Корея и Сирия.

Второе изменение расширяет ограничения, ранее принятые для Крыма, Ирана, Кубы, Сирии, Судана и Северной Кореи, на самопровозглашенные Луганскую и Донецкую республики. Ограничения распространяются на продажи GitHub Enterprise и платные сервисы. Также для пользователей из стран, входящих в санкционный список, допускается ограничение доступа платных учётных записей к своим публичным репозиториям и приватным сервисам (репозитории могут быть переведены в режим только для чтения).

Отдельно отмечается, что для обычных пользователей с бесплатными учётными записями, в том числе для пользователей из Крыма, ДНР и ЛНР, сохраняется предоставление неограниченного доступа к публичным репозиториям открытых проектов, gist-заметкам и бесплатным Action-обработчикам. Но данная возможность предоставляется только для персонального использования, а не для коммерческих целей.

Компания GitHub, как и любая другая зарегистрированная в США компания, а также компании из других стран, деятельность которых напрямую или косвенно связана с США (в том числе компании, проводящие платежи через банки США или такие системы, как Visa), обязана соблюдать требования по ограничению экспорта в отношении территорий, подпадающих под санкции. Для ведения бизнеса в таких регионах, как Крым, ДНР, ЛНР, Иран, Куба, Сирия, Судан и Северная Корея, требуется получение специального разрешения. Для Ирана ранее GitHub удалось получить в Управлении по контролю над иностранными активами США (OFAC) лицензию на функционирование сервиса, что позволило вернуть иранским пользователям доступ к платным сервисам.

Законодательство США, регулирующее экспорт, запрещает предоставлять резидентам находящихся под санкциями стран коммерческие сервисы или сервисы, которые могут использоваться в коммерческих целях. При этом GitHub применяет насколько это возможно мягкую юридическую интерпретацию закона (ограничения экспорта не распространяются на публично доступное открытое ПО), что позволяет не ограничивать доступ пользователей из санкционных стран к публичным репозиториям и не запрещает персональные коммуникации.



Источник: opennet.ru