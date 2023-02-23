GitHub ограничил конкурирующие сервисы, запрещающие сравнительное тестирование

В условия использования сервиса GitHub был добавлен абзац, уведомляющий пользователей, что если они предлагают продукт или сервис, конкурирующий с GitHub, то они либо разрешают проводить сравнительное тестирование, либо им запрещено пользоваться GitHub. Изменение нацелено на противодействие использующим GitHub и конкурирующим с GitHub сторонним продуктам или сервисам, в правилах которых явно запрещено проведение сравнительного тестирования (anti-benchmarking). В описании PR отмечается, что сам GitHub не запрещает другим сервисам тестировать продукты и сервисы GitHub для сравнения с другими продуктами. Изменение датируется 31.10.2022, но было добавлено в репозиторий site-policy только сейчас.

Дополнительно в правила GitHub внесено изменение, запрещающее стимулирование действий через обещание вознаграждений в форме раздачи подарков, криптовалюты, токенов и кредитов.



Источник: opennet.ru