GitHub опубликовал отчёт о блокировках за первую половину 2022 года

GitHub опубликовал отчёт, в котором отражены уведомления о нарушении интеллектуальной собственности и публикации незаконного содержимого, поступившие за первую половину 2022 года. Ранее подобные отчёты публиковались ежегодно, но теперь GitHub перешёл на раскрытие информации раз в полугодие. В соответствии с действующим в США Законом об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA, Digital Millennium Copyright Act), в первой половине 2022 года GitHub получил 1200 требований о блокировке. От владельцев репозиториев поступило 20 опровержений на неправомерную блокировку.

Из-за получения жалоб на нарушения условий использования сервиса, не связанных с DMCA, GitHub скрыл 44913 учётных записей, из которых 356 впоследствии были восстановлены. Блокировка доступа владельца учётной записи были предпринята в 268 случаях (16 учётных записей затем были разблокированы). Для 2617 учётных записей одновременно были применены и блокировка и скрытие (восстановлены затем были 54 учётных записей). В разрезе проектов было отключено 1766 проектов и возвращено только 4.

GitHub также получил 212 запросов о раскрытии данных пользователей (для сравнения за первое полугодие 2021 года было получено 172 запросов). 122 подобных запроса было отправлено в форме судебных повесток (118 криминальных дел и 4 гражданских), 56 — судебных постановлений и 10 ордера на обыск. 98.1% запросов были отправлены правоохранительными органами, а 1.9% по гражданским искам. Удовлетворено 169 запросов из 212, в результате чего раскрыты сведения о 1361 учётной записи. Пользователи были уведомлены о раскрытии их данных только 3 раза, так как оставшиеся 166 запросов были снабжены предписанием о неразглашении информации (gag order).

От государственных служб поступило три требования удаления контента из-за нарушений локальных законодательств, два из которых были получены из России и одно из Австралии. Запросы из России были отправлены Роскомнадзором и связаны с блокировкой деятельности online-казино.

Определённое число запросов также поступило от спецслужб США в рамках закона о негласном наблюдении в целях внешней разведки, но точное число запросов данной категории не подлежит разглашению, сообщается только, что подобных запросов меньше 250 и они затрагиванию менее 250 учётных записей. 22 запроса на раскрытие данных поступило от иностранных правоохранительных органов (по одному из Аргентины, Эстонии, Франции, Сан Марино, Испании и Швейцарии 2 из Бразилии и 15 из Индии).

За отчётный период в GitHub поступило 464 апелляции (для сравнения за первое полугодие 2021 года — 591) о необоснованных блокировках при выполнении требований по ограничению экспорта в отношении территорий (Крым, ДНР, ЛНР Иран, Куба, Сирия и Северная Корея), подпадающих под санкции санкций США. 355 апелляции были приняты, 103 отклонены и 6 возвращены с запросом дополнительных сведений.



Источник: opennet.ru