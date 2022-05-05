GitHub переходит на использование обязательной двухфакторной аутентификации

Компания GitHub объявила о решении до конца 2023 года перевести всех пользователей сервиса GitHub.com, участвующих в разработке кода, на обязательное использование двухфакторной аутентификации (2FA). По мнению GitHub получение злоумышленниками доступа к репозиториям в результате захвата учётных записей является одной из наиболее опасных угроз, так как в случае успешной атаки может быть осуществлена подстановка скрытых изменений в популярные продукты и библиотеки, используемые в качестве зависимостей.

Новое требование позволит усилить защиту процесса разработки и обезопасить репозитории от внесения вредоносных изменений в результате утечки учётных данных, использования того же пароля на скомпрометированном сайте, взломов локальной системы разработчика или применения методов социального инжиниринга. По статистике GitHub в настоящее время двухфакторной аутентификацией пользуются только 16.5% активных пользователей сервиса. К концу 2023 года GitHub намерен запретить возможность отправки изменений без применения двухфакторной аутентификации.



Источник: opennet.ru